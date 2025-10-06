Завершается проект по повышению готовности Турции к ЧС в области общественного здравоохранения

БАКУ /Trend/ - Проект Всемирного банка, направленный на повышение готовности Турции к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения, завершается к концу октября текущего года.

Как сообщает Trend, общий объём финансирования составил 250 миллионов долларов США, полностью предоставленных Всемирным банком.

Отмечается, что цель проекта заключается в укреплении возможностей страны по производству вакцин и оперативному выявлению угроз общественному здоровью.

"Проект «Подготовка Турции к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения» поможет расширить производство вакцин и укрепить способность страны выявлять угрозы и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения.

Проект будет поддерживать производство вакцин за счёт финансирования оборудования и предоставления технической помощи. Меры по подготовке к чрезвычайным ситуациям охватят риски для общественного здоровья, возникающие из различных источников, учитывая уязвимость страны к инфекционным заболеваниям, изменениям климата и природным катастрофам.

Это принесёт пользу всему населению Турции за счёт увеличения доступа к произведенным в самой стране вакцинам в долгосрочной перспективе, а также благодаря улучшению эпиднадзора в сфере заболеваний и укрепления возможностей для экстренного реагирования. Эти меры помогут предотвратить распространение инфекционных заболеваний и снизить риски для общественного здоровья, что окажет положительное влияние на здоровье населения, экономику и социальную сферу", - сообщается в информации.