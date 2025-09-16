Туркменистан и Катар расширяют сотрудничество на международной арене

АШХАБАД/ Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Эмиром Государства Катар, шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В ходе встречи Р.Мередов обсудил с Эмиром продолжение двусторонних связей и расширение сотрудничества. Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани передал приветствия руководству Туркменистана, в том числе Президенту Сердару Бердымухамедову и Национальному лидеру, председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову. Эмир также выразил благодарность Туркменистану за оказанную Катару поддержку.

Обе стороны подчеркнули важность продолжения координации на международной арене, в частности в рамках Организации Объединенных Наций и Организации исламского сотрудничества.

Визит, состоявшийся на фоне встречи министров иностранных дел в рамках Чрезвычайного арабо-исламского саммита, также включал отдельные переговоры Мередова с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани и государственным министром по международному сотрудничеству Мариам бинт Али бин Насер Аль-Миснад. Эти встречи были направлены на укрепление сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.