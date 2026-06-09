Доля мгновенных платежей в Азербайджане достигла 54% - ЦБ (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Доля мгновенных платежей в Азербайджане достигла 54%.

Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Вусал Халилов на Международном саммите по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend c мероприятия.

В.Халилов отметил, что рост показателя стал возможен благодаря работе Центрального банка в сферах политики и надзора, технологического развития и управления продуктами, а также усилиям участников рынка.

«Ожидается дальнейшее расширение охвата и рост показателей системы.

Граждане уже могут осуществлять платежи в хозяйствующих субъектах с использованием QR-кода.

QR-платежи полностью обрабатываются внутри страны и на сегодняшний день являются самым дешевым видом платежей на рынке», - сказал он.

В.Халилов добавил, что это создает возможности для снижения издержек хозяйствующих субъектов и повышения конкурентоспособности, а также может положительно повлиять на проблему издержек на рынке.

Отмечается, что в настоящее время ведется работа по расширению инфраструктуры AsQR, а также по развитию дополнительных возможностей в рамках данного решения.

По его словам, эти меры направлены на решение вопроса издержек.

В.Халилов также сообщил, что по мере роста цифровизации и безналичных платежей во всем мире увеличивается количество киберугроз и случаев мошенничества.

«Центральным банком реализуется комплекс мер, включая совершенствование политики и надзора, а также внедрение минимальных требований и правил по предотвращению мошенничества.

Отдельное направление работы связано с деятельностью FinCERT и Антифрод-центра.

FinCERT Центрального банка успешно прошел международную аккредитацию и был принят в качестве полноправного члена организацией FIRST.

Он отметил, что ведется обмен информацией с рядом организаций, а также планируется дальнейшее развитие цифровой и нормативной базы.

До конца года ожидается внедрение новых правил по борьбе с мошенничеством.

В.Халилов добавил, что данные меры позволят организациям применять внутренний риск-ориентированный подход и формировать собственные правила в соответствии с уровнем риска.

Он подчеркнул, что вызовы в сфере мошенничества сохраняются и полностью не устраняются, однако совместная работа Центрального банка, сектора и партнеров позволяет эффективно им противодействовать.