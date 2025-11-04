Новая политика ЕБРР подтверждает приверженность справедливому и "зеленому" переходу - Майя Хеннеркес (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил новую Экологическую и социальную политику (ESP 2024). Этот документ укрепляет приверженность банка обеспечению того, чтобы все его инвестиции соответствовали самым высоким экологическим и социальным стандартам.

В эксклюзивном интервью Trend директор Департамента по вопросам окружающей среды и устойчивого развития ЕБРР Майя Хеннеркес назвала нынешний период ключевым для продвижения экологических и социальных целей.

"Это чрезвычайно важное и вдохновляющее время для работы в сфере экологии и социальных вопросов. Думаю, никогда прежде это не было столь актуально", - отметила она.

"Выделение нашим банком каждого евро, каждого доллара проверяется на соответствие требованиям нашей экологической и социальной политики. Мы действительно стремимся к тому, чтобы каждая реализация проекта соответствовала лучшим международным практикам", - подчеркнула Хеннеркес.

По ее словам, новая политика распространяется на всю расширяющуюся географию деятельности ЕБРР - от Азербайджана до стран Африки к югу от Сахары и Ирака. "Это означает не только работу с отдельными проектами, но и развитие потенциала, поддержку государственных политик, направленных на устойчивое развитие, а также тесное взаимодействие с заинтересованными сторонами и местными сообществами", - добавила она.

Хеннеркес отметила, что специалисты ЕБРР по экологии и социальным вопросам активно работают на местах. "Они проводят много времени непосредственно на объектах, общаясь с людьми, ведя диалог с местными общинами и властями", - рассказала она.

ESP 2024 направлена на сохранение баланса между строгими стандартами банка и его миссией по продвижению "зеленого" финансирования и инклюзивного роста. "Работая над "зеленым" финансированием, мы видим весь цикл "зеленой" трансформации, - отметила представитель банка. - Мы хотим быть уверены, что оказываем минимальное негативное воздействие, а если оно возникает, то сводим его к минимуму".

Она подчеркнула, что финансирование перехода к более "зеленым" и инклюзивным экономикам остается в центре внимания ЕБРР. "Мы должны направлять средства на правильные цели и правильные проекты — например, на "зеленые" инициативы. Но экологические и социальные стандарты — это наше неизменное условие", - сказала Хеннеркес.

По ее словам, ESP 2024 отражает стремление ЕБРР объединить защиту окружающей среды, социальную инклюзию и ответственное финансирование. "Работа в этой области объединяет все элементы - воздействие, цели, бизнес-возможности и внимательный подход к управлению рисками", - отметила она.

Защита окружающей среды, социальная инклюзия и экономический рост

Хеннеркес подчеркнула, что защита окружающей среды и социальная инклюзия тесно связаны между собой и способствуют экономическому росту.

"Там, где обеспечена сильная защита окружающей среды, создаются лучшие условия для всех социальных групп. Защищая природу, мы укрепляем социальную инклюзию, а сочетая эти два направления, стимулируем экономическое развитие", - сказала она.

Хеннеркес отметила, что климатические изменения несут не только вызовы, но и новые возможности. "Мы наблюдаем масштабную промышленную и экономическую трансформацию. Это создает новые качественные рабочие места в "зеленых" секторах и бизнес-возможности за счет повышения эффективности использования природных ресурсов", - пояснила она.

При этом Хеннеркес признала, что экологические и социальные цели могут иногда вступать в противоречие. "Например, строительство ветропарка может затронуть интересы местных жителей. В таких случаях мы тщательно оцениваем все аспекты, чтобы достижение одной цели не приводило к ущербу в другой области", - сказала она.

"Зеленый" потенциал Азербайджана и инвестиции ЕБРР

Говоря об Азербайджане, представитель банка отметила высокий потенциал страны в области "зеленого" роста. "У Азербайджана есть значительный нераскрытый потенциал для "зеленой" трансформации, - сказала Хеннеркес. - Было вдохновляюще наблюдать за активностью на COP29 в Баку, где были подписаны многочисленные соглашения с азербайджанскими компаниями в сфере "зеленой" энергетики".

Она добавила, что ЕБРР уже профинансировал проекты возобновляемой энергетики общей мощностью около 1,2 ГВт в Азербайджане. "Эти инвестиции позволят ежегодно сокращать выбросы CO₂ на 600 тысяч тонн и обеспечивать чистой электроэнергией 300 тысяч домохозяйств. Это не только экологически, но и социально значимо - ведь отказ от дизельных генераторов улучшает качество жизни", - отметила Хеннеркес.

Также она подчеркнула поддержку ЕБРР в проведении аукционов на возобновляемую энергетику. "Мы участвовали во всех крупных проектах в этой сфере и помогали правительству разработать систему аукционов для энергетических проектов. Это повышает прозрачность и привлекает инвесторов, укрепляя доверие к азербайджанскому энергетическому рынку", - сказала она.

"В целом потенциал огромен, и мы с большим интересом планируем дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном. Мы активно ищем новые и правильные проекты", — сказала Хеннеркес.

Новые положения о финансировании через рынки капитала

Говоря о деталях ESP 2024, представитель банка отметила появление новых положений, касающихся финансирования через рынки капитала. "Если раньше мы старались минимизировать экологические и социальные риски, исключая проекты с повышенным риском, то теперь решили действовать смелее: не исключать, а эффективно управлять рисками", - пояснила она.

С этой целью ЕБРР планирует теснее работать с потенциальными эмитентами облигаций до их выпуска. "Мы разработали подход, который предполагает помощь эмитентам в создании надежной системы экологического и социального управления еще до размещения облигаций. Это позволит укрепить весь механизм защиты", - отметила Хеннеркес.

Еще одной важной особенностью обновленной политики стал риск-ориентированный подход к оценке проектов. "Мы хотим сосредоточить ресурсы на тех проектах, где риски наиболее высоки и требуется тщательный анализ. У разных проектов - разные потребности, поэтому мы уходим от универсального подхода", - сказала она.

Кроме того, банк систематизировал раннее взаимодействие с заинтересованными сторонами. "Теперь у нас есть специальные сотрудники, которые занимаются вовлечением стейкхолдеров на раннем этапе, чтобы выявленные опасения не оставались без внимания", - добавила Хеннеркес.

Защита уязвимых групп и инклюзивность

"Продвижение инклюзии чрезвычайно важно, как и защита уязвимых сообществ. Наша политика требует оценивать возможное воздействие на уязвимые группы в каждом проекте. Все негативные последствия должны быть сведены к минимуму или компенсированы", - подчеркнула Хеннеркес.

Она добавила, что каждый проект обязан выявлять уязвимые группы и учитывать их потребности: "Мы понимаем, что именно уязвимые люди чаще всего сильнее страдают от возможных негативных последствий".

Инклюзия, по словам Хеннеркес, выходит за рамки стандартных мер безопасности - она направлена на активное вовлечение людей в экономическую деятельность. "Некоторые наши проекты имеют конкретные цели в этой области, например, поддержку женщин в бизнесе или молодежи, помогая им участвовать в экономическом развитии", - сказала она.

Сотрудничество с правительствами, частным сектором и гражданским обществом

Хеннеркес подчеркнула, что решение экологических и социальных задач требует партнерства. "Все эти вызовы выходят за рамки возможностей одной организации. Мы содействуем принятию сильных экологических законов и поддерживаем правительства в реализации амбициозных климатических целей, например, разработке низкоуглеродных стратегий для секторов с высоким уровнем выбросов", - отметила она.

По ее словам, частный сектор играет ключевую роль в работе ЕБРР. "Около 80% нашей деятельности приходится на частный сектор. Именно он обеспечивает переход, модернизацию производства и повышение эффективности. Мы поддерживаем его финансированием", - сказала Хеннеркес.

Гражданское общество также играет важную роль. "Наши проекты не существуют изолированно. Представители гражданского общества дают нам обратную связь и ценные замечания, которые помогают улучшить нашу работу", - добавила она.

Для крупных и высокорисковых проектов ЕБРР требует обязательного вовлечения местных сообществ. "У нас есть отдельное требование ESR10, посвященное взаимодействию с сообществами и заинтересованными сторонами. Оно четко определяет, как должны проходить консультации и раскрытие информации", - пояснила Хеннеркес.

Противодействие тройному экологическому вызову

Хеннеркес отметила, что ЕБРР повышает усилия по борьбе с тремя взаимосвязанными глобальными кризисами - изменением климата, утратой биоразнообразия и загрязнением.

"Мы сталкиваемся с тройным вызовом - климатическим, природоохранным и загрязнением окружающей среды. Это делает задачу чрезвычайно масштабной и срочной, поэтому мы рассматриваем экологические и социальные вопросы в каждом нашем проекте", - подчеркнула она.

По ее словам, устойчивость всегда была ключевым элементом деятельности ЕБРР. "Это не что-то новое для нас, но масштабы вызовов растут, и действовать нужно быстрее", - сказала она.

Говоря о перспективах COP30, Хеннеркес отметила, что акцент на биоразнообразии повлияет на мировую повестку. "Мы планируем активизировать работу в сфере охраны природы и биоразнообразия, направляя больше финансирования на природоохранные проекты", - сообщила представитель банка.

Она также подчеркнула, что сокращение загрязнения остается важной частью работы банка. "Мы продолжаем сочетать строгие экологические стандарты, Парижское соглашение как обязательное условие всех инвестиций и цели перехода к "зеленой" экономике", - отметила Хеннеркес.

Банк также готовит обновленную стратегию по переходу к "зеленой" экономике. "Одним из направлений станет помощь нашим клиентам в адаптации к изменению климата, особенно в Центральной Азии, где климатические риски уже очень высоки", - сказала она.

По словам Хеннеркес, стратегия ЕБРР и дальше будет базироваться на ключевом принципе - рассмотрении экологических и социальных вопросов как неотъемлемой части устойчивого развития.