Украина увеличила закупку ненефтяной продукции из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - За период с января по сентябрь этого года из Азербайджана в Украину было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 147,3 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на октябрьский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

Согласно информации, этот показатель на 67 миллионов долларов США, или на 83,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в сентябре из Азербайджана в указанную страну было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 15,5 миллиона долларов США, что на 7 миллионов долларов США, или в 1,8 раз больше по сравнению с сентябрем 2024 года.

Отмечается, что за январь–сентябрь 2025 года экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,6 миллиарда долларов США.