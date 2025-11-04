Названо число квартир, сданных в аренду по гослинии в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - По линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИГКФ) на сегодняшний день кредиты получили 56 079 заемщиков на общую сумму 3,688 миллиарда манатов.

Как сообщили Trend в ИГКФ, объем кредитов, выданных с гарантиями и субсидиями, составил 642 миллиона манатов.

Кроме того, 8 449 квартир были предоставлены гражданам по программе аренды с правом выкупа.

ИГКФ был создан в конце 2017 года в результате объединения ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и "Кредитно-гарантийного фонда" и является их правопреемником.

