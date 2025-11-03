Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
С 2026 года граждане США смогут посещать Узбекистан без визы

Узбекистан Материалы 3 ноября 2025 23:09 (UTC +04:00)

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - С 1 января 2026 года граждане США получат право безвизового въезда в Узбекистан сроком до 30 дней.

Как сообщает Trend, соответствующий указ подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 3 ноября.

В документе отмечается, что данная мера направлена на развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами, а также на стимулирование взаимного туристического обмена.

Напомним, что с 2021 года граждане США старше 55 лет уже могли посещать Узбекистан в туристических целях без визы на срок до 30 дней.

