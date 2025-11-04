Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 ноября

Экономика Материалы 4 ноября 2025 09:09 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 4 ноября.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9566 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0404 маната, 100 российских рублей - 2,0988 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9566
AUD 1,1102
BYN 0,5699
BGN 1,0005
AED 0,4629
KRW 0,118
CZK 0,0804
CNY 0,2386
DKK 0,2621
GEL 0,6271
HKD 0,2187
INR 0,0192
GBP 2,231
SEK 0,179
CHF 2,1002
ILS 0,522
CAD 1,2085
KWD 5,5328
KZT 0,3237
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5054
MDL 0,1004
NOK 0,1675
UZS 0,0142
PKR 0,6052
PLN 0,4598
RON 0,3848
RUB 2,0988
RSD 0,0167
SGD 1,3023
SAR 0,4533
xdr 2,3057
TRY 0,0404
TMT 0,4857
UAH 0,0405
JPY 1,1034
NZD 0,967
