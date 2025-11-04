Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 ноября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 4 ноября.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9566 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0404 маната, 100 российских рублей - 2,0988 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9566
|AUD
|1,1102
|BYN
|0,5699
|BGN
|1,0005
|AED
|0,4629
|KRW
|0,118
|CZK
|0,0804
|CNY
|0,2386
|DKK
|0,2621
|GEL
|0,6271
|HKD
|0,2187
|INR
|0,0192
|GBP
|2,231
|SEK
|0,179
|CHF
|2,1002
|ILS
|0,522
|CAD
|1,2085
|KWD
|5,5328
|KZT
|0,3237
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5054
|MDL
|0,1004
|NOK
|0,1675
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6052
|PLN
|0,4598
|RON
|0,3848
|RUB
|2,0988
|RSD
|0,0167
|SGD
|1,3023
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3057
|TRY
|0,0404
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0405
|JPY
|1,1034
|NZD
|0,967