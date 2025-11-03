Первый международный Baku Tango Marathon прошел в ритме страсти и гармонии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана впервые состоялся Baku Tango Marathon - масштабное событие, объединившее любителей аргентинского танго со всего мира. Танцевальный уикенд прошёл на живописной площадке Dreamland Golf Club, где под звуки бандонеона соединились движение, музыка и эмоции, сообщает Trend Life.

На марафон приехали участники более чем из 10 стран - среди них танцоры из Азербайджана, Грузии, Турции, Италии, США и других государств. Атмосфера танцевального праздника началась ещё накануне - с зажигательной pre-party milonga в Premium Park Hotel, где танцоры впервые встретились на паркете, словно на прологе большого танго-марафона.

Организатором события выступила первая в Баку школа аргентинского танго IN Tango. Цель проекта - поддержка культурного развития города, укрепление международных связей и продвижение Азербайджана на мировой танго-карте.

На протяжении трёх дней гости участвовали в дневных и вечерних милонгах - традиционных танго-вечерах, наполненных страстью и импровизацией. За музыкальное настроение отвечали танго-диджеи из Турции, Грузии, Аргентины и Азербайджана, а каждый момент этого праздника запечатлел официальный фотограф Altuğ Güvendiren (Турция).

Марафон стал не просто танцевальным событием, а культурным явлением. Он подчеркнул растущий интерес к социальным танцам в Азербайджане и открыл новые перспективы для дальнейшего развития культурного туризма и международного диалога. Baku Tango Marathon подтвердил, что Баку становится всё более заметной точкой на карте мирового искусства движения.

Организаторы уже анонсировали проведение Baku Tango Marathon 2026. В следующем году ожидается ещё больше участников и стран, сохранение уютной атмосферы и высокого уровня организации. Даты нового марафона будут объявлены на официальных площадках.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!