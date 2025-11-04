Цифровизация и "зеленая" инфраструктура становятся драйверами германо-туркменского сотрудничества (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – Устойчивое развитие инфраструктуры и цифровые инновации становятся ключевыми направлениями нового этапа сотрудничества между Германией и Туркменистаном.

Об этом сообщил Trend региональный директор по Центральной Азии Восточного комитета германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, OA) Владимир Никитенко.

"Для туркменского правительства модернизация энергетических, водных и логистических систем - национальный приоритет. Именно в этих сферах немецкие компании обладают значительным технологическим преимуществом", - подчеркнул он.

Никитенко отметил, что перспективные направления сотрудничества включают "умные" электросети, промышленную автоматизацию и системы управления водными ресурсами.

"Такие проекты помогают Туркменистану достигать целей по адаптации к изменению климата и одновременно создают долгосрочный спрос на немецкую инженерную и цифровую экспертизу", - добавил он.

По словам Никитенко, уже сегодня несколько немецких компаний, включая Siemens Energy, Siemens Healthineers и BASF, активно поддерживают процессы модернизации в Туркменистане.

"Siemens Energy участвует в обновлении энергетического сектора, Siemens Healthineers поставляет современное цифровое медицинское оборудование и проводит обучение специалистов, а BASF способствует инновациям в химической промышленности с акцентом на устойчивость и оптимизацию процессов", - заключил он.