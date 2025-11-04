Иран огласил сумму расходов на электроэнергетические проекты

БАКУ/Trend/ - Сегодня (3 ноября) в Иране в рамках электроэнергетических проектов были введены в эксплуатацию и завершены работы на объектах стоимостью 166 триллионов риалов (около 289 миллионов долларов США).
Об этом Trend сообщает со ссылкой на Министерство Энергетики Ирана.
Согласно информации, сегодня состоялось мероприятие, посвященное завершению работ по улучшению потребления электроэнергии и вводу в эксплуатацию электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, в различных частях страны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, министр энергетики Аббас Алиабади и другие официальные лица присоединились к мероприятию по видеосвязи.
На ввод в эксплуатацию электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, было потрачено около 103 триллионов риалов (около 179 миллионов долларов США). Установленная мощность этих электростанций составляет 337 мегаватт. Из них 112 мегаватт приходится на солнечные электростанции.
В рамках проектов по улучшению электропотребления в стране было потрачено 63,1 трлн риалов (около 110 млн долларов США) на увеличение электропотребления на 580 мегаватт-часов.
Кроме того, в стране началось строительство солнечных электростанций мощностью 200 мегаватт, и в рамках улучшения электропотребление страны 520 мегаватт-часов электричества будет добавлено в электропотребление страны.
İranda elektrik enerjisi üzrə layihələr çərçivəsində xərclənən vəsait açıqlanıb
Bakı. Trend:
Bu gün (3 noyabr) İranda elektrik enerjisi üzrə layihələr çərçivəsində 166 trilyon rial (təxminən 289 milyon dollar) dəyərində vəsait xərclənən obyektlər istismara verilib və həyata keçirilən əməliyyatlar başa çatdırılıb.
Bu barədə Trend İranın Energetika Nazirliyinə istinadən məlumat verib.
Məlumata görə, bu gün ölkənin müxtəlif yerlərində elektrik istehlakının yaxşılaşdırılması istiqamətində əməliyyatların başa çatdırılması və bərpa oluna bilən enerjilər üzrə elektrik stansiyalarının istismara verilməsi üzrə tədbir keçirilib. Tədbirə İran prezidenti Məsud Pezeşkian, energetika naziri Abbas Əliabadi və digər rəsmilər video-formatda qoşulub.
Bərpa oluna bilən enerjilər üzrə elektrik stansiyalarının istismara verilməsinə təxminən 103 trilyon rial (təxminən 179 milyon dollar) vəsait xərclənib. Bu stansiyaların elektrik istehsalı həcmi 337 meqavat təşkil edir. Onun 112 meqavatını günəş elektrik stansiyaları təşkil edir.
Ölkədə elektrik enerjisinin istehlakının yaxşılaşdırılması layihələri çərçivəsində 580 meqavat saat elektrikin elektrik istehlakına əlavə olunması məqsədilə 63,1 trilyon rial (təxminən 110 milyon dollar) vəsait xərclənib.
Bundan başqa ölkədə 200 meqavatlıq günəş elektrik stansiyalarının tikintisinə başlanıb və elektrik enerjisinin istehlakının yaxşılaşdırılması çərçivəsində 520 meqavat saat elektrik ölkənin elektrik istehlakına əlavə olunacaq.