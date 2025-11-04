Экспорт продукции через иранскую таможню Хосрави увеличился за 7 месяцев

БАКУ/Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) экспорт продукции через таможню Хосрави провинции Кирманшах, расположенной на западе Ирана, увеличился на 45% в стоимостном выражении и на 51% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил инспектор таможни иранской провинции Керманшах Рза Никравеш во время брифинга.

По его словам, за 7 месяцев через таможню Хосрави было экспортировано 1,25 миллиона тонн продукции на сумму 567 миллионов долларов.

Никравеш сообщил, что продукция через таможню Хосрави в основном экспортировалась в Ирак.

«Объём экспорта продукции через другие таможни Ирана, в том числе через таможню Хосрави, составил 432 тысячи тонн на сумму 212 миллионов долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% больше по стоимости и на 18% по весу», — отметил он.

Таможенный служащий подчеркнул, что через таможню Хосрави в основном экспортировались фрукты, овощи, резиновые материалы и изделия, железо и сталь, молоко и молочные продукты.

Согласно статистике Таможенного управления Ирана, ненефтяной экспорт Ирана за первые 7 месяцев составил около 92 миллионов тонн на сумму 32 миллиарда долларов США. За первые 7 месяцев ненефтяной экспорт Ирана снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,88% по стоимости и увеличился на 3,2% по весу.

