Хроника 44-дневной Отечественной войны: 4 ноября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 4 ноября:

- На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева была размещена публикация об освобождении от оккупации еще нескольких сел Джабраильского, Зангиланского и Губадлинского районов.

- Президент Ильхам Алиев дал интервью газете La Repubblica.

- Минобороны Азербайджана представило информацию о последней ситуации на фронте, а также список уничтоженной военной техники ВС Армении.

- Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу села Тертерского и Агджабединского районов и вновь нарушили режим прекращения огня на госгранице с Азербайджаном в направлении Товуза и Агстафы.

- Была распространена видеозапись уничтожения зенитной установки ВС Армении на одной из высот на Ходжавендском направлении. Был уничтожен военный автомобиль марки "УАЗ" и находящийся в нем капитан Андо Григорян.

- ВС Армении обстреляли Тертер из артиллерийских орудий. Была предотвращена попытка диверсии со стороны Армении против подразделений азербайджанской армии.