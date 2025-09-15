Названы данные об экспорте электроэнергии из Азербайджана в Грузию

БАКУ /Trend/ - В период с января по июль этого года из Азербайджана в Грузию было экспортировано примерно 465,9 миллиона кВт·ч электроэнергии, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике

По данным госкомитета, доход от экспорта электроэнергии составил около 26,7 миллиона долларов США.

Экспорт электроэнергии в Грузию в физическом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 29,2 миллиона кВт·ч или на 6,7%, а в стоимостном выражении — на 4,4 тысячи долларов США, что составляет рост на 20%.

В то же время за первые семь месяцев 2025 года из Грузии в Азербайджан было продано электроэнергии на сумму 1,4 миллиона долларов США в объеме 22,2 миллиона кВт·ч.

Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в стоимостном выражении на 632 тысячи долларов США или на 30,4%, а по объему — на 9,7 миллиона кВт·ч или на 30,4%.

Отметим, что в январе-июле 2025 года из Азербайджана в целом в четыре страны — Россию, Грузию, Иран и Турцию — было экспортировано электроэнергии на сумму 41,6 миллиона долларов США в объеме 737,5 миллиона кВт·ч.

Также за отчетный период из России, Грузии и Ирана в Азербайджан было импортировано электроэнергии на сумму 3,7 миллиона долларов США в объеме 91,7 миллиона кВт·ч.