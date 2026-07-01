Цифровая трансформация и инвестиции формируют новый этап сотрудничества Узбекистана и Южной Кореи

БАКУ /Trend/ - Расширяющееся сотрудничество между Узбекистаном и Южной Кореей отражает переход к более стратегическому партнерству, ориентированному на технологическую модернизацию, промышленное развитие, цифровую трансформацию и долгосрочные инвестиции.

Рост двустороннего взаимодействия опирается на прочную экономическую основу. Товарооборот между Узбекистаном и Южной Кореей в 2025 году достиг примерно $1,7 млрд. Объем южнокорейских инвестиций в экономику Узбекистана превысил $8 млрд. В различных секторах узбекской экономики действуют почти 1 000 совместных предприятий с участием корейского капитала. Кроме того, в начале 2026 года двусторонняя торговля увеличилась на 12%, что свидетельствует о растущей динамике экономических связей и усиливающейся роли Южной Кореи как источника инвестиций, технологий и промышленной экспертизы для Узбекистана.

Одной из наиболее заметных тенденций является укрепление сотрудничества в энергетическом секторе. Предстоящий второй Международный энергетический форум Узбекистан–Корея — «Energy Value Networks Forum» отражает стремление обеих стран расширять взаимодействие в сфере возобновляемой энергетики, энергоэффективности и передовых энергетических технологий. Проведение второго форума после его успешного запуска в 2025 году свидетельствует об институционализации энергетического диалога между двумя государствами. Узбекистан модернизирует энергетическую инфраструктуру и увеличивает долю чистой энергии в своем энергобалансе, а технологические возможности и инвестиционный потенциал Южной Кореи делают ее важным партнером в достижении этих целей.

Другим ключевым направлением двусторонних отношений становится цифровая трансформация. Многочисленные встречи и форумы, прошедшие в июне 2026 года, были посвящены вопросам искусственного интеллекта, кибербезопасности, электронного правительства, технологий управления чрезвычайными ситуациями и реформирования государственного управления. Особенно важным результатом стало создание Центра сотрудничества в области цифрового правительства, который формирует постоянный механизм передачи южнокорейского опыта в сфере цифрового управления Узбекистану. Южная Корея считается одним из мировых лидеров в области электронного правительства, что делает ее опыт особенно востребованным в условиях масштабных цифровых реформ в Узбекистане.

Акцент на искусственном интеллекте и цифровой инфраструктуре демонстрирует переход к сотрудничеству, ориентированному на будущее. Обсуждения строительства дата-центров, создания Cyber University, развития экспорта IT-услуг, стартапов и цифрового образования показывают стремление сторон формировать долгосрочные технологические экосистемы, а не ограничиваться отдельными проектами. Для Узбекистана сотрудничество с Южной Кореей открывает доступ к передовым технологиям и управленческим практикам, тогда как южнокорейские компании получают возможность выхода на быстрорастущий цифровой рынок Центральной Азии.

Экономическое и инвестиционное сотрудничество остается одним из ключевых драйверов двусторонних отношений и постепенно охватывает все более сложные и высокотехнологичные отрасли. Визит министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана в Южную Корею демонстрирует стремление правительств диверсифицировать экономические связи и расширить промышленную кооперацию. Соглашения, охватывающие инфраструктуру, производство строительных материалов, робототехнику, металлургию, финансовые услуги, туризм и энергетику, свидетельствуют о расширении инвестиционной повестки. Дополнительную устойчивость этим процессам придает участие таких институтов, как KOICA и Экспортно-импортный банк Кореи, способных поддерживать крупные проекты финансовыми ресурсами.

Научно-образовательное сотрудничество также становится важным элементом партнерства. Переговоры по вопросам аграрных исследований, инноваций и совместных научных проектов отражают стремление сторон формировать партнерство, основанное на знаниях. Такое взаимодействие способствует не только модернизации сельского хозяйства, но и развитию человеческого капитала, а также внедрению современных исследовательских практик.

Сотрудничество в сфере транспорта и логистики демонстрирует практическое измерение двусторонних отношений. Поставка скоростных поездов Hyundai Rotem по мультимодальному транспортному коридору, соединяющему Южную Корею, Китай, Казахстан и Узбекистан, подчеркивает заинтересованность сторон в модернизации инфраструктуры. Помимо улучшения пассажирских перевозок, подобные проекты способствуют развитию туризма, логистической интеграции и укреплению экономической взаимосвязанности.

Многообразие реализуемых инициатив показывает, что сотрудничество больше не ограничивается отдельными секторами, а постепенно охватывает весь спектр экономической модернизации, технологического развития и институциональных реформ.

Дополнительным фактором укрепления двусторонних связей является большая корейская диаспора в Узбекистане. Обсуждение предстоящего 90-летия переселения корейцев в Узбекистан подчеркивает культурно-историческую основу отношений. Диаспора выступает важным связующим звеном, способствуя развитию гуманитарных контактов, культурного обмена и делового сотрудничества.

В совокупности эти процессы свидетельствуют о формировании многопланового партнерства, основанного на взаимодополняющих интересах. Узбекистан заинтересован в технологической модернизации, диверсификации промышленности, цифровой трансформации и привлечении инвестиций, тогда как Южная Корея рассматривает Узбекистан как стратегически важного партнера в Центральной Азии, обладающего значительным экономическим потенциалом и растущим региональным влиянием.

Масштаб сотрудничества подчеркивает стратегическую значимость отношений для обеих стран. Сочетание прочных экономических связей, расширяющегося технологического взаимодействия и активного институционального диалога указывает на то, что отношения между Узбекистаном и Южной Кореей постепенно превращаются в одно из наиболее комплексных партнерств.

В перспективе сотрудничество, вероятно, будет углубляться в таких направлениях, как возобновляемая энергетика, искусственный интеллект, цифровое государственное управление, транспортная инфраструктура, передовое производство и инновационные отрасли. Растущее число институциональных механизмов, форумов и совместных инициатив свидетельствует о том, что двусторонние отношения становятся более структурированными и устойчивыми, формируя прочную основу для долгосрочного сотрудничества и укрепляя позиции Южной Кореи как одного из важнейших стратегических партнеров Узбекистана в Азии.