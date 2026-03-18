По поручению Президента Ильхама Алиева из Азербайджана в Иран направлена очередная гуманитарная помощь

Как сообщает Trend, в состав гуманитарного груза входят различные продовольственные товары, медикаменты и медицинские принадлежности общим объемом 82 тонны.

Из них 76 тонн составляют продукты питания, 4 тонны - лекарственные средства и 2 тонны - медицинские принадлежности.

Гуманитарная помощь отправляется пятью грузовыми автомобилями (фурами).

С учетом того, что отправка помощи осуществляется накануне праздника Новруз, в груз также добавлены праздничные угощения и продукты.

Отметим, что ранее, 10 марта, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в Иран уже были направлены 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн воды, около 600 кг чая, а также почти две тонны медикаментов и медицинских принадлежностей.