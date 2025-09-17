БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) ненефтяной экспорт Ирана в Россию увеличился на 21,8% по объёму и на 25,4% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистике, ненефтяной экспорт Ирана в Россию за 5 месяцев составил 1,38 млн тонн на сумму 508 млн долларов США.

В статистике отмечается, что за аналогичный период прошлого года Иран экспортировал в Россию 1,09 млн тонн продукции на сумму 417 млн ​​долларов США.

Иран в основном экспортировал в Россию сельскохозяйственную продукцию, нефтехимическую продукцию, промышленную продукцию и другие товары.

По статистике, ненефтяной товарооборот Ирана с Россией за 5 месяцев составил 2,43 млн тонн на сумму 1,07 млрд долларов США. Товарооборот увеличился на 10,6% в стоимостном выражении и на 16,4% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что, согласно отчету Таможенного управления Ирана, объем ненефтяного экспорта Ирана за первые 5 месяцев составил 61,3 млн тонн на сумму 20,9 млрд долларов США. Ненефтяной экспорт снизился на 6% в стоимостном выражении и увеличился на 0,7% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

