ЕБРР о проблемах водоснабжения и модернизации инфраструктуры в Центральной Азии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Центральная Азия сталкивается с множеством насущных проблем, но доступ к безопасной питьевой воде, смягчение последствий изменения климата и региональное взаимодействие являются приоритетными задачами.

Об этом эксклюзивном интервью Trend заявил управляющий директор ЕБРР в Центральной Азии и Монголии Хусейн Озхан.

"Каждый четвертый житель Центральной Азии - региона, где проживает более 83 миллионов человек, - не имеет регулярного доступа к безопасной питьевой воде", - отметил Озхан. Институт мировых ресурсов прогнозирует, что к 2050 году еще миллиард человек во всем мире столкнутся с острой нехваткой воды, что подорвет экономику и сельское хозяйство. "Большинство стран Центральной Азии серьезно пострадают", - добавил он.

Хотя ЕБРР не может справиться с глобальным потеплением в одиночку, он стремится внести свой вклад в смягчение последствий изменения климата и улучшить доступ к воде и управление ею. "Во многих сельских районах отсутствует инфраструктура водоснабжения или очистки, а в муниципальные коммунальные службы за последние 30 лет было вложено мало инвестиций", - сказал Озхан. Говоря о недавних усилиях, он указал на суверенный кредит в размере 250 миллионов долларов, предоставленный Министерству водных ресурсов Узбекистана для модернизации 110 насосных станций в 10 регионах, жизненно важных для орошаемого земледелия страны.

Центральная Азия остается страной с высокой углеродоемкостью, но направление к более чистому воздуху и снижению выбросов очевидно. "Расширение использования возобновляемых источников энергии и постепенный отказ от использования угля являются общими целями для всего региона", - сказал глава по региону. ЕБРР поддерживает эти усилия, продвигая аукционы по использованию возобновляемых источников энергии с использованием аккумуляторных батарей и работая с Казахстаном и Узбекистаном над долгосрочными стратегиями по снижению выбросов парниковых газов и Глобальным обязательством по метану.

Казахстан добился заметного прогресса: к весне 2025 года было установлено почти 3 ГВт возобновляемых мощностей - это увеличение с нуля десять лет назад до более чем 6% в структуре энергопотребления. Около трети этого увеличения было профинансировано ЕБРР. В Узбекистане Банк поддерживает конкурентные тендеры на ветроэнергетику, включая первый в истории страны проект строительства ветроэлектростанции мощностью 200 МВт с хранилищем в Каракалпакстане. "Мы стремимся продвигать больше проектов по возобновляемым источникам энергии, чтобы помочь Узбекистану достичь своей цели - 54% возобновляемых источников энергии в общем объеме производства к 2030 году", - сказал Озхан.

Что касается транспорта, то в 2023 году ЕБРР завершил финансируемое ЕС исследование по устойчивому транспортному сообщению между Европой и Азией. В отчете определены инвестиции в инфраструктуру и меры по обеспечению бесперебойной связи для повышения конкурентоспособности и эффективности Транскаспийского транспортного коридора. "Это требует координации с участием многих заинтересованных сторон, согласования политики и значительных финансовых обязательств", - пояснил представитель банка. "Центральная Азия получит большую выгоду, если все страны модернизируют соединительные автомобильные и железные дороги, пограничные переходы и устранят ненужные торговые и транспортные барьеры".

В подтверждение этого регионального видения на саммите ЕС-Центральная Азия в Самарканде в апреле 2025 года лидеры ЕС и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо пообещали мобилизовать 10 миллиардов евро на поддержку транспортных коридоров, логистики, производственно-сбытовых цепочек и доступа к рынкам Центральной Азии.