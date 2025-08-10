ЕБРР обозначил новые направления инвестиций в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - За последние годы геополитический ландшафт существенно изменился, повлияв на мировую торговлю и потоки прямых иностранных инвестиций. Однако эти изменения открывают новые возможности для таких стран, как Казахстан и Узбекистан.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейн Озхан.

"В этом контексте страны с благоприятным деловым климатом, которые проводят так называемую "многовекторную политику", могут оставаться партнерами для разных экономических блоков", - пояснил он. "ЕБРР помогает Казахстану и Узбекистану в работе Советов иностранных инвесторов, которые способствуют улучшению инвестиционного климата и служат важной платформой для диалога между иностранными инвесторами и властями".

Он отметил, что хотя экономический рост региона долгое время опирался на экспорт сырья, переход к низкоуглеродной экономике и развитию возобновляемых источников энергии открывает новые конкурентные преимущества. "Мы помогаем странам Центральной Азии обезуглероживать экономику, внедрять возобновляемые источники энергии, создавать устойчивую инфраструктуру и цифровизировать экономику", - сказал Озхан.

Представитель банка подчеркнул, что ЕБРР продолжает продвигать открытую рыночную экономику и развитие частного предпринимательства. "Наше внимание к частному сектору помогает странам, где мы работаем, повысить устойчивость и конкурентоспособность в условиях глобальной неопределенности", - отметил он. "Рыночная экономика, основанная на демократических принципах, лучше справляется с геополитическими вызовами. Это то, что мы продвигаем как институт, это часть нашей сути".

Озхан также выделил антицикличность деятельности ЕБРР: "Как правило, институты вроде ЕБРР работают особенно эффективно в кризисные периоды. Там, где другие инвесторы сдерживаются из-за неопределенности, мы усиливаем поддержку экономик".

Он добавил, что в прошлом году банк почти удвоил ежегодные инвестиции в Центральную Азию по сравнению с 2023 годом. "Многие наши проекты направлены на стимулирование "зеленых" инвестиций, внедрение климатических адаптационных технологий, развитие инноваций, поддержку торговли и малого бизнеса", - отметил Озхан.

Говоря о перспективах, он подчеркнул долгосрочное партнерство ЕБРР с Казахстаном, который присоединился к банку 33 года назад. "За это время мы выстроили отличное сотрудничество с центральными и региональными властями, а также с бизнес-сообществом, что позволило нам стать крупнейшей непрерывной банковской операцией ЕБРР в Центральной Азии", - сказал он.

"На протяжении 27 лет мы активно участвуем в работе Совета иностранных инвесторов (FIC), способствуя улучшению инвестиционного климата в Казахстане", - добавил он.

"Это история о партнерстве, которое приобретает новое значение в современном мире, полном различных геополитических потрясений", - сказал в заключение Озхан. "Сегодня как никогда важны надежные долгосрочные партнеры, способные поддержать самые амбициозные планы как финансово, так и интеллектуально. ЕБРР именно такой партнер".