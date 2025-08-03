БАКУ /Trend/ - Иран и Пакистан создадут совместный пункт пропуска на границе между двумя странами.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель министра экономики и финансов Ирана и генеральный директор Таможенной администрации Форуд Асгари в своем заявлении местным СМИ.

По его словам, сегодня между двумя странами был подписан официальный документ по этому поводу.

Асгари сообщил, что, согласно подписанному документу, таможенный досмотр на совместных границах двух стран будет осуществляться унифицированным образом, а обмен данными таможенных деклараций между Ираном и Пакистаном будет осуществляться в цифровом формате. Это позволит быстро и точно разгружать грузы.

Асгари отметил, что совместный пограничный пункт пропуска еще больше упростит передвижение пассажиров и транспортных средств, повысит прозрачность торговли и укрепит международное сотрудничество в борьбе с контрабандой.

Отметим, что сегодня в Исламабаде было подписано 12 соглашений о сотрудничестве между Ираном и Пакистаном в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, правосудие и юридическое взаимодействие, промышленность, наука и технологии, транзит и грузоперевозки, культурное наследие и торговля.