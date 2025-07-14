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Азербайджан и Китай рассмотрели вопросы повестки экономического сотрудничества

Экономика Материалы 14 июля 2025 19:13 (UTC +04:00)
Азербайджан и Китай рассмотрели вопросы повестки экономического сотрудничества
Фото: Микаил Джаббаров / Х

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы повестки экономического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

Как передает Trend, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в "X".

Согласно информации, обсуждения прошли в ходе встречи с послом Китайской Народной Республики Лу Мэй. Был отмечен подъем отношений между двумя странами до уровня стратегического партнерства.

"Мы рассмотрели вопросы повестки экономического сотрудничества, обозначили перспективы совместной деятельности стран в сферах торговли, промышленности, инвестиций, энергетики, транспорта и цифровой экономики", - говорится в публикации.

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