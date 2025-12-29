IGB значительно снизил выбросы парниковых газов

БАКУ/Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) в 2024 году значительно сократил выбросы парниковых газов, сообщает Trend со ссылкой на оператора газопровода - ICGB.

«Последний отчет ICGB по выбросам парниковых газов показывает значительное снижение в 2024 году по сравнению с 2023 годом — с почти 13,8 тыс. тонн CO₂-эквивалента до около 3,7 тыс. тонн. Улучшение связано с переходом компании от строительной фазы к полной эксплуатационной деятельности, что естественным образом снижает выбросы, связанные с материалами, транспортом и строительными работами», - говорится в сообщении компании.

В 2024 году основная часть оставшегося углеродного следа ICGB приходится на ежедневные операции, такие как использование электроэнергии, деловые поездки и техническое обслуживание — направления, где компания продолжает искать новые возможности для повышения эффективности и внедрения устойчивых практик.

Отчет подготовлен в соответствии с ведущими международными стандартами и регламентами ЕС.

Отметим, что газопровод IGB соединяется с греческой национальной газотранспортной системой (DESFA S.A.) и Трансадриатическим газопроводом (TAP AG) в районе Комотини (Греция), а также с болгарской газотранспортной системой (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара-Загора.

Общая протяженность газопровода составляет 182 км, а проектная мощность — до 3 млрд кубометров в год в направлении Греция-Болгария. В зависимости от интереса рынка и возможностей соседних газотранспортных систем, проектная мощность IGB предусматривает возможность увеличения до 5 млрд кубометров в год.