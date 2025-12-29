bp раскрыла объем добычи с платформы West Azeri в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - С платформы West Azeri на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия с начала эксплуатации добыто более 1 миллиарда баррелей нефти, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на bp.

bp, которая является оператором разработки месторождения АЧГ, отмечает, что 30 декабря исполняется 20 лет с момента добычи первой нефти с платформы West Azeri, что является ключевым этапом в развитии гигантского месторождения АЧГ.

Добыча на West Azeri началась 30 декабря 2005 года, что ознаменовало запуск Фазы 2 полной разработки АЧГ. Нефть поступила из первой из трех предварительно пробуренных добывающих скважин и через подводный трубопровод достигла терминала Сангачал 4 января 2006 года.

С тех пор платформа West Azeri играет ведущую роль в успешной реализации АЧГ, обеспечив более 1 миллиарда баррелей (142 млн тонн) нефти, занимая второе место среди всех платформ АЧГ после Central Azeri. Платформа также вносит значительный вклад в общий объем добычи АЧГ с момента запуска месторождения в ноябре 1997 года — 4,5 миллиарда баррелей.

В настоящее время платформа продолжает работать безопасно и надежно, со средней суточной добычей 76 тысяч баррелей нефти (по состоянию на конец третьего квартала 2025 года).

Инфраструктура West Azeri включает платформу с 48 слотами для добычи, бурения и жилых помещений и подводный нефтепровод диаметром 30 дюймов, соединяющий платформу с терминалом Сангачал.

На платформе работают около 170 человек, большинство из которых — граждане Азербайджана, включая управляющих установками.

С начала эксплуатации на West Azeri было пробурено более 40 скважин и нескольких боковых стволов. В настоящее время активны 32 скважины — 24 добывающие и 8 нагнетательных.

«Мы, команда West Azeri, гордимся эксплуатацией одного из самых эффективных активов АЧГ. Вспоминая одну из наших первых скважин — C-06, которая начала работу в 2005 году с первоначальной добычей 35 тысяч баррелей в сутки, можно сказать, что она была одной из лучших в мире. На сегодняшний день она добыла 80 миллионов баррелей, что является выдающимся результатом для любой скважины. Поздравляю всю команду West Azeri с этой исторической годовщиной и подтверждаю, что West Azeri остается мирового уровня активом, продолжая вносить значительный вклад в успех АЧГ и нефтяной отрасли Азербайджана на десятилетия вперед», - сказал Эмин Ибрагимов, управляющий установкой West Azeri.