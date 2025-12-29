На пути к свадьбе в Баку - весёлые интриги и восточные страсти (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии в очередной раз была представлена бессмертная оперетта Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" в постановке Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Более века это произведение с большим успехом ставится на сценах различных театров Азербайджана и неизменно пользуется любовью зрителей, сообщает Trend Life.

Оперетта сочетает в себе живую музыку, юмор, элементы социального и бытового сатирического анализа, что делает её актуальной и привлекательной для зрителей всех поколений. Действие сюжета разворачивается в начале XX века и рассказывает историю молодого богача Аскера, который мечтает жениться по любви. В условиях строгих восточных традиций, когда молодые люди не могут свободно знакомиться, Аскер решает действовать хитро. Он переодевается торговцем тканями (аршин) и отправляется по домам, чтобы встретить будущую невесту и узнать о ней поближе.

По пути он знакомится с Гюльчохрой, красивой и умной девушкой из обеспеченной семьи. Между ними возникает взаимная симпатия, но недоразумения и комические ситуации следуют одно за другим: вмешательство родственников, несогласие старшего поколения, хитрые планы Солтан бека и Сулейман бека, а также случайные встречи с другими персонажами добавляют юмора и динамики в сюжет.

Особую роль играют Телли и Ася, каждая со своим характером и мечтами, а образ Джахан халы показывает традиционную мудрость старшего поколения. Через серию шуток, песен и танцев герои преодолевают все препятствия и недоразумения. В финале Аскер и Гюльчохра соединяются, подтверждая торжество настоящей любви, искренности и свободы выбора, а зрители наслаждаются музыкальными номерами, характерными для народной культуры Азербайджана. Впрочем, и другие пары находят свое семейное счастье.

В спектакле основные роли исполнили: Аскер - Фахмин Ахмедли, Солтан бек — заслуженный артист Джахангир Гурбанов, Сулейман бек - заслуженный артист Турал Агаcиев, Телли - народная артистка Гюльяз Мамедова, Гюльчохра - Гюнель Гаджиева, Ася - Айсель Ибрагимова, Джахан хала - народная артистка Гюлюстан Алиева, Вели - Садыг Меликов.

Музыкальным руководителем и дирижёром спектакля выступила заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, режиссёром-постановщиком - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, балетмейстером - народная артистка Медина Алиева.

