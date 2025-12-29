Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане импорт и продажа органоминеральных удобрений, используемых в сельхозе, освобождаются от НДС

Общество Материалы 29 декабря 2025 16:02 (UTC +04:00)
В Азербайджане импорт и продажа органоминеральных удобрений, используемых в сельхозе, освобождаются от НДС

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане помимо минеральных удобрений, от НДС будет освобожден также импорт и продажа органоминеральных (сочетающих органические и минеральные компоненты) удобрений, используемых в сельском хозяйстве.

Как сообщает Trend, это отражено в Законе, о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Отмечается, что в настоящее время от НДС освобожден только импорт и продажа минеральных удобрений.

В целях повышения доступности удобрений для сельскохозяйственных производителей, вовлечения в переработку сырья, утилизируемого в качестве отходов в окружающей среде, обеспечения устойчивого использования земельных ресурсов и увеличения производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, предлагается освободить от НДС импорт и продажу органоминеральных удобрений наряду с минеральными удобрениями.

В результате изменений прогнозируется снижение цен на органоминеральные (органические, органоминеральные) удобрения, что приведет к снижению себестоимости сельскохозяйственной продукции и повышению производительности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости