Утвержден Дополнительный протокол к Соглашению о сотрудничестве в области образования между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - Утвержден «Дополнительный протокол к Соглашению между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области образования от 31 октября 2017 года».

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

Согласно закону, утвержден «Дополнительный протокол к Соглашению между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области образования от 31 октября 2017 года», подписанный в Баку 23 сентября 2025 года.

