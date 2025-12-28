Обнародованы данные о транзакциях по картам American Express в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - К концу ноября текущего года количество транзакций с использованием карт American Express, выпущенных финансовыми организациями-резидентами (а также платежных карт статистической единицы), в Азербайджане составило 5,4 тысячи, а объем транзакций – 700 тысяч манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций с использованием карт American Express сократилось на 979,2 тысячи или 99,5%, а объем транзакций - на 25,4 миллиона манатов или 97,3%.

За отчетный период количество транзакций с использованием карт American Express, выпущенных финансовыми организациями-нерезидентами, составило 1,5 миллиона, а объем транзакций - 800 тысяч манатов.

Следует отметить, что объем и количество транзакций по платежным картам, выпущенным финансовыми организациями-резидентами, относятся к общему объему и количеству транзакций, осуществленных с использованием платежных карт, выпущенных финансовыми организациями (местными банками или финансовыми организациями), действующими на территории страны.

Объем и количество транзакций по платежным картам, выпущенным финансовыми организациями-нерезидентами, отражает количество (количество) и общую сумму (объем) транзакций, осуществленных в Азербайджане с использованием платежных карт, выпущенных банками и финансовыми организациями, действующими в иностранных государствах.