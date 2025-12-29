Обнародованы показатели операций в долларах через МКЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря текущего года через Межбанковский карточный центр было осуществлено 25 тысяч платёжных операций на сумму 5,7 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это означает увеличение количества операций на 600 единиц, или на 2,5%, и сокращение суммы на 700 тысяч долларов США, или на 10,9%.

По состоянию на 1 декабря прошлого года через Межбанковский карточный центр было осуществлено 24,4 тысячи платёжных операций на сумму 6,4 миллиона долларов США.

Отметим, что Межбанковский карточный центр представляет собой технологическую и финансовую инфраструктуру, обеспечивающую безопасную и оперативную обработку платежей по банковским картам, то есть корректную передачу и окончательное проведение платежей между банками.