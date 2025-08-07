Снос на "Советской" важен с точки зрения безопасности жителей и городского планирования — ИВ

БАКУ /Trend/ - На территории в Ясамальском районе Баку, известной как "Советская", был дан старт сносу зданий, находящихся в аварийном состоянии и наносящих ущерб эстетическому облику города. Этот процесс важен как с точки зрения безопасности жителей, так и с точки зрения городского планирования.

Об этом сказал Trend начальник отдела исполнительной власти Ясамальского района Эльнур Аббасзаде.

"Благодаря трем участкам Центрального парка, введенным в эксплуатацию на сегодня, его общая площадь уже достигла 35,4 га. Создание такой обширной зеленой зоны в центре города имеет огромное значение не только с эстетической, но и с экологической точки зрения. Этот современный парк, созданный для комфортного отдыха жителей, завоевал симпатии как местных жителей, так и гостей города. Продолжающиеся в настоящее время работы по сносу служат дальнейшему расширению Центрального парка, закладке новых зеленых полос, реализации ряда общественно значимых проектов", - сказал он.

