Определены победительницы инициативы She’s Next при поддержке Birbank Biznes

В Азербайджане завершился третий этап глобальной инициативы «She’s Next Empowered by Visa», направленной на развитие женского предпринимательства. Проект реализован в партнерстве Birbank Biznes, одного из лидеров рынка банковских и бизнес услуг, и компании Visa, мирового лидера в сфере цифровых платежей.

В рамках проекта, который был запущен 16 мая 2025 года и продолжался около трех месяцев, для женщин-предпринимательниц была организована обучающая и конкурсная программа под названием «Создай свою историю успеха». Программа проходила в двух категориях: «Малый и средний бизнес» и «Микробизнес». Всего в проект подали заявки более 400 предпринимательниц.

Все участницы получили возможность бесплатно пройти онлайн-курсы на платформе She’s Next. Те, кто успешно выполнил условия конкурса, получили поддуржку опытных менторов на этапе подготовки к финалу. Финал программы состоялся 11 июля 2025 года в Баку. В ходе мероприятия финалистки представили свои проекты профессиональному жюри. По результатам презентаций были определены победительницы в каждой из двух категорий, которые получили денежные призы на развитие их бизнеса.

В категории «Малый и средний бизнес» третье место и приз в размере 5000 манатов завоевала Джамиля Гулиева, занимающаяся оптовой и розничной продажей косметики и бытовой химии. Второе место и 10 000 манатов получила основательница дистрибьюторской компании «Bellabaci» Гюляра Джумаева. Победительницей категории стала Тюркан Эйюбова, которая владеет «Coffee 9bar» и «Street 9bar», она получила главный приз в размере 15 000 манатов.

В категории «Микробизнес» третье место и 5000 манатов выиграла Шелале Ибрагимова, тренер и консультант по вопросам пищевых расстройств. Второе место и 10 000 манатов получила Нигяр Джабиева, основательница учебного центра, специализирующегося на развивающих программах для детей 2–6 лет. Главный приз в этой категории в размере 15 000 манатов и звание победительницы завоевала Асунта Адыгёзалова, основательница бизнеса по производству натурального мыла методом холодного отжима под брендом «Le miracle d'Asunta».

В рамках мероприятия также было объявлено о запуске первой совместной ко-брендовой бизнес-карты в Азербайджане от Visa и Birbank Biznes – She’s Next. Эта карта, предназначенная для предпринимательниц, предоставляет своим владелицам ряд интересных и полезных привилегий.

Как продукт Kapital Bank, Birbank Biznes уделяет особое внимание развитию бизнеса клиентов, предлагая им инновационные и удобные решения для эффективного управления. При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут воспользоваться круглосуточной поддержкой через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт https://birbank.business/ или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.