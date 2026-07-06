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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Малави

Политика Новость 6 июля 2026 11:24 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Малави
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Малави Артуру Питеру Мутарике.

В письме, опубликованном на официальном сайте Президента Азербайджана, говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Малави.

Верю, что азербайджано-малавийские отношения будут и впредь развиваться и расширяться в русле дружбы в интересах наших народов.

В столь знаменательный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу постоянного мира и процветания."

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