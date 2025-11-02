Сахиба Гафарова встретилась с президентом Арабского парламента (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В рамках рабочего визита в Арабскую Республику Египет председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась в Каире с президентом Арабского парламента Мохаммедом Аль-Яммахием, передает Trend.

На встрече спикер Сахиба Гафарова выразила удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и мусульманскими странами, подчеркнув, что их основой являются общие религиозные, культурные и духовные ценности.

Отмечалось, что важную роль в укреплении сотрудничества между странами играет межпарламентское взаимодействие. В частности, Милли Меджлис поддерживает тесные связи с Арабским парламентом и парламентами стран, входящих в него.

Было выражено удовлетворение участием делегаций парламентов ряда арабских государств в Международной парламентской конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики, которая недавно состоялась в Баку.

Стороны отметили важность совместной деятельности Милли Меджлиса и Арабского парламента на международном уровне.