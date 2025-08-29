Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Стали известны основные направления сотрудничества между Азербайджаном и США

Политика Материалы 29 августа 2025 22:41 (UTC +04:00)
Стали известны основные направления сотрудничества между Азербайджаном и США
Фото: Trend

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На сайте Госдепартамента опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между правительствами США и Азербайджана, который предусматривает создание Стратегической рабочей группы.

Как передает Trend, в Меморандуме определены основные направления сотрудничества между Азербайджаном и США:

расширение инвестиций в энергетику и развитие региональной инфраструктуры связей;
укрепление взаимодействия в сфере обороны и борьбы с терроризмом;
развитие регионального экономического и торгового сотрудничества;
создание партнёрств в области искусственного интеллекта и инвестиций в цифровую инфраструктуру.

Документ вступает в силу с момента подписания и рассчитан на один год с возможностью продления.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости