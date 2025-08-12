Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Дело семьи азербайджанцев во Франции находится под контролем посольства Азербайджана

Политика Материалы 12 августа 2025 17:45 (UTC +04:00)
Фото: Министерство иностранных дел

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - С момента получения информации о ситуации, в которую попали граждане Азербайджана Гулиев Мухаммед и Абдуллаева Гюльтадж, а также их двое детей, покинувшие Германию и направлявшиеся в Азербайджан через Францию, посольство Азербайджана во Франции взяло этот вопрос под контроль.

Об этом Trend сообщили в посольстве Азербайджана во Франции.

"Хотим отметить, что на основании обращения, поступившего на горячую линию посольства 7 июля 2025 года, для двух детей граждан Азербайджанской Республики Гулиева Мухаммеда и Абдуллаевой Гюльтадж посольством было оформлено свидетельство на возвращение.

6 августа семья, которая хотела покинуть территорию Франции, была задержана пограничной полицией этой страны, а их дети помещены во временное убежище.

Этот шаг французской полиции был оправдан решением немецкого суда об изъятии опеки над детьми у родителей.

В настоящее время ожидается рассмотрение вопроса местным судьей во Франции и вынесение определенного заключения относительно решения немецкого суда. В течение этого времени родителям была предоставлена возможность встретиться с детьми.

Посольство АР во Франции проводит встречи по этому вопросу с соответствующими органами французской стороны и обеспечивает надлежащую координацию. Посольство, а также Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой оказывают содействие гражданам в их временном пребывании во Франции.

Вопрос находится под нашим контролем", - отметили в посольстве.

