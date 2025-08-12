Доля ОС Android на азербайджанском рынке сократилась

БАКУ /Trend/ - В июле текущего года доля операционной системы Android на азербайджанском рынке сократилась на 13,07 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив 57,92 процента.

Об этом Trend сообщили в статистическом центре Global Stats.

Согласно информации, второе место на рынке операционных систем Азербайджана занимают программные продукты Microsoft Windows.

Так, по сравнению с июнем текущего года объем рынка операционной системы Microsoft Windows в июле увеличился на 6,1 процентных пункта и составил 18,33 процента.

На третьей позиции операционная система iOS с долей рынка 13,55 процента. Доля рынка этой операционной системы в стране выросла на 3,89 процентных пункта в июле по сравнению с июнем текущего года.

Распределение по другим операционным системам за отчетный период: "OS X" – 1,61 процента, "Linux" – 1,27 процента, "Samsung" – 0,27 процента, "Chrome О" – 0,01 процента, "macOS" – 2,54 процента, другие – 0,03 процента.