Завершился VI Летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)

Материалы 11 августа 2025 19:38 (UTC +04:00)
Завершился VI Летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)
Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - VI Летний лагерь диаспорской молодежи, организованный Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева, завершился.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете.

Заключительная церемония лагеря, организованного в городе Ханкенди, прошла с участием председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова и ректора Карабахского университета Шахина Байрамова. Выступающие подчеркнули, что развитие молодежи является одним из приоритетных направлений государственной политики, и отметили особое значение данного важного мероприятия для укрепления национальной идентичности, расширения диаспорских сетей и ускорения процесса консолидации.

На церемонии был показан подробный видеоматериал о лагере, участникам и волонтерам диаспоры вручили сертификаты, а победителям интеллектуальных игр - командам "Ханкенди" и "Зефер" - подарки.

Участники лагеря, покидая город Ханкенди, выразили благодарность организаторам за то, что впервые посетили Карабах, провели здесь незабываемую неделю, встретились с азербайджанской молодежью со всего мира и пожелали долгой жизни проекту. Молодежь отметила, что лагерь стал для них большой возможностью получить подробную информацию об оккупации Карабаха, периодах войны и поствоенном времени, увидеть, как жизнь возвращается в освобожденные территории, а также наблюдать восстановление мира и справедливости в регионе.

Участники лагеря также подчеркнули, что с огромным интересом, воодушевлением и волнением наблюдали за встречей Президента Ильхама Алиева в США. Это был величественный исторический момент, и то, что в одном пространстве столько молодых людей из 61 страны выразило поддержку главе государства, останется для них незабываемым событием в жизни.

Мероприятие, прошедшее под модераторством начальника отдела Государственного комитета Весили Вахидгызы, завершилось коллективной фотографией на память.

Напомним, что VI Летний лагерь диаспорской молодежи проходил с 3 по 9 августа и собрал 128 молодых людей из 61 страны, представляющих азербайджанцев и народы, дружественно настроенные к Азербайджану. В рамках лагеря были организованы встречи молодежи с представителями Президента Азербайджанской Республики в освобожденных районах, дипломатами, известными деятелями культуры и известными спортсменами, семьями шехидов и ветеранами, интеллигенцией, родившейся и выросшей в Ханкенди и Западном Азербайджане. Они также посетили освобожденные районы, участвовали в уроках азербайджанского языка, развлекательных и интеллектуальных играх и соревнованиях, а также в различных тренингах.

Предыдущие летние лагеря диаспорской молодежи проходили в городах Шеки, Шамахы, Шуша, Нахчыван и Лачын. Эти лагеря, являясь крупномасштабными и долгосрочными проектами Государственного комитета по работе с диаспорой, получили большой отклик как внутри страны, так и среди диаспоры, вызвав особый интерес.

