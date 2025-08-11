Они причиняли мне страдания, приставляя нож к горлу моих детей - потерпевшая, взятая в заложники во время нападения армянских вооруженных сил на Ходжалы

БАКУ /Trend/ - 11 августа на судебном процессе в Бакинском военном суде потерпевшая Айбениз Оруджева в своих показаниях заявила что в 1992 году, спустя два дня после Ходжалинского геноцида, ее взяли в заложники вместе со всеми членами семьи, включая ее сыновей-близнецов.

Как сообщает Trend, Айбениз Оруджева рассказала, что во время нападения на Ходжалы они убежали в лес, а после двухдневного пребывания там были взяты в заложники. Ее родственники, в том числе брат, были убиты.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя, потерпевшая сказала, что 7 дней содержалась в Ханкенди. 20 марта она сама, а 30 марта ее сыновья были освобождены. «Будучи в заложниках меня много пытали. Они взяли нож, и приставив его к горлу моих детей-близнецов, пригрозили, что отрежут им головы. Таким образом они причиняли мне страдания», - сказала пострадавшая.

Потерпевшая Хафиза Сафарова в своих показаниях рассказала, что 7 декабря 1991 года она и ее родственники были взяты в заложники во время нападения на село Диваналылар Физулинского района, где она проживала. Она сообщила, что во время заложничества ее держали в холодном месте, с ней и другими заложниками обращались плохо. Ее отец Керим Сафаров, также взятый в заложники, был подвергнут пыткам и убит. Семь дней спустя она была освобождена в обмен на бензин и дизельное топливо.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.