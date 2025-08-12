Названы экономические показатели Нахчыванской АР за I полугодие

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев этого года продукция, произведённая в Нахчыванской Автономной Республике, была экспортирована в Грузию, Россию, Йемен, Турцию, США, Кыргызстан и другие страны, при этом общая стоимость экспорта составила 5,8 миллиона долларов США, что на 16 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Нахчыванской Автономной Республики, об этом заявил министр Кязым Гусейналиев.

Было отмечено, что в первом полугодии 2025 года в 11 международных мероприятиях с целью расширения экспортного потенциала и изучения международного опыта обеспечено участие 45 предпринимателей, продукция 13 компаний была представлена на 3 международных выставках. На экспортируемые из НАР товары выдано 183 сертификата происхождения, что на 10,2 процента больше, чем за тот же период 2024 года.

Подчеркнуто, что минэкономики выдало предпринимателям 23 лицензии. 43,5 процента из них относятся к сфере фармацевтики, 13 процентов - к службе быстрой почты, 8,7 процента - к частной медицине, а 34,8 процента - к другим видам деятельности. Соответствующими органами Нахчыванской Автономной Республики в реестре зарегистрировано 4399 разрешений, по которым в бюджет поступило 103,5 тысячи манатов. По сравнению с тем же периодом 2024 года количество выданных разрешений увеличилось в 3 раза, а поступления - на 85,2 процента.

В первом полугодии 2025 года Фондом развития предпринимательства на финансирование 77 проектов было выделено 7,4 миллиона манатов.

Общая сумма льготных кредитов, финансируемых Фондом, распределилась следующим образом: 73,6 процента направлены в промышленность, 18,3 процента - на производство сельскохозяйственной продукции и 8,1 процента - в сферу услуг. При этом 8,6 процента кредитов составили малые, 23,9 процента - средние и 67,5 процента - крупные кредиты, что позволило создать 80 новых рабочих мест.

За первые 6 месяцев 2025 года возвращены льготные кредиты в размере 5,8 миллиона манатов. За этот период также были погашены проблемные кредиты в размере 2,1 миллиона манатов.

Количество уполномоченных кредитных организаций, с которыми сотрудничает Фонд развития предпринимательства, увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 8.

Основную часть доходов бюджета Нахчыванской Автономной Республики составили поступления по линии Государственной налоговой службы.

За первые шесть месяцев 2025 года в автономной республике налоговые поступления составили 115,8 миллиона манатов, что превысило прогноз на 23,4 процента, и на 19,2 процента превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

За шесть месяцев 2025 года поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили 86,4 миллиона манатов, в фонд страхования от безработицы - 2,2 миллиона манатов, а по обязательному медицинскому страхованию - 15,1 миллиона манатов.

Всего за отчетный период центрами обслуживания налогоплательщиков было принято более 22 тысяч человек, оказано около 30 тысяч услуг, что на 22,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень удовлетворенности услугами, оказанными в центрах, составил 99,5 процента. За 6 месяцев 2025 года налогоплательщикам было направлено более 660 тысяч уведомлений информирующего характера, проведено 60 встреч, оказано 248 адресных услуг.

В автономной республике успешно продолжается внедрение инновационного проекта "Возврат НДС", предусматривающего возврат части налога на добавленную стоимость. С 2023 года в рамках проекта потребителям было возвращено свыше 3 миллионов манатов НДС. В январе–июне этого года сумма возвращённого НДС увеличилась на 20,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 808,4 тысячи манатов. За первые шесть месяцев 2025 года оборот безналичных операций вырос на 31,4 процента и достиг 592,3 миллиона манатов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Поступления в бюджет от сдачи в аренду государственного имущества составили 358,7 тысячи манатов, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В течение отчетного периода было заключено 122 новых договора аренды, а сроки 107 договоров аренды продлены в результате эффективного управления государственным имуществом.

За первые шесть месяцев 2025 года было приватизировано 55 объектов государственного имущества, от чего в бюджет поступило 881,6 тысячи манатов. В целом же от приватизации и аренды государственного имущества за этот период получены 1 миллион 240 тысяч манатов.