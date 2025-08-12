Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Общество

13 августа в Иране в ряде провинций объявлен нерабочий день

Общество Материалы 12 августа 2025 17:16 (UTC +04:00)
13 августа в Иране в ряде провинций объявлен нерабочий день
Фото: МИД Ирана

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Иране 13 августа в 17 из 31 провинций объявлен нерабочий день из-за нехватки электроэнергии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, в ряде провинций деятельность государственных органов, общественных и образовательных учреждений будет осуществляться в онлайн-формате.

Решение принято в связи с продолжающейся сильной жарой и массовым использованием охлаждающего оборудования.

Отметим, что потенциал производства электроэнергии в Иране составляет более 93 тысяч мегаватт. В последние дни потребление электроэнергии в Иране составило более 77 тысяч мегаватт-часов. Из-за высокого уровня потребления электроэнергии электричество в стране подается через определенные промежутки времени.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости