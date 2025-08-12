Обнародован объем средств, направленных на пенсионные выплаты в Азербайджане в январе-июле

БАКУ /Trend/ - За первые семь месяцев текущего года на пенсионные выплаты в Азербайджане было направлено 4 миллиарда 142 миллиона манатов, что на 10 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что с начала 2025 года все виды пенсий были проиндексированы и увеличены на 8,1 процента, также с 1 февраля минимальная пенсия увеличена на 14,3 процента - с 280 до 320 манатов.

"За январь-июль текущего года в проактивном порядке через электронную систему назначено 27 тысяч пенсий, а с начала 2019 года, когда была запущена электронная система назначения пенсий, 165 тысяч", – отметили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!