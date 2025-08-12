Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Политика

Иран приветствует восстановление мира между Азербайджаном и Арменией и разблокировку коммуникаций

Политика Материалы 12 августа 2025 15:59 (UTC +04:00)
Иран приветствует восстановление мира между Азербайджаном и Арменией и разблокировку коммуникаций

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Иран приветствует восстановление мира между Азербайджаном и Арменией и разблокировку коммуникационных линий.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи во время телефонного разговора с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

По словам Арагчи, в каждом решении и плане необходимо полностью соблюдать территориальную целостность и национальный суверенитет стран.

Во время разговора министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян проинформировал иранского коллегу о мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией, разблокировке региональных коммуникационных линий, развитии связей и дальнейших шагах по выполнению этого соглашения.

Мирзоян сказал, что Армения уделяет внимание развитию взаимоотношений с Ираном и придает этим отношениям большое значение.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости