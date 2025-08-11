Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан и Армения проведут делимитацию границы на базе отдельного соглашения - проект мирного договора

Политика Материалы 11 августа 2025 17:01 (UTC +04:00)

Ляман Зейналова
БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Армения проведут делимитацию границы на базе отдельного соглашения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в тексте мирного соглашения между Баку и Ереваном, распространенном сегодня МИД Азербайджана.

"В полном соответствии со своими обязательствами, предусмотренными статьёй I настоящего Соглашения, Стороны будут добросовестно проводить переговоры между соответствующими пограничными комиссиями в соответствии с согласованными регламентами их работы с целью заключения Соглашения о делимитации и демаркации государственной границы между Сторонами", - говорится в тексте мирного соглашения.

