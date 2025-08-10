Президент Ирана опроверг утверждения местных СМИ о Зангезурском коридоре

БАКУ /Trend/ – Позиция Ирана по Зангезурскому коридору не такова, как её преподносят иранские СМИ.

Как передает Trend, об этом заявил журналистам президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По его словам, при обсуждении Зангезурского маршрута были учтены пожелания всех сторон. Пезешкиан подчеркнул, что в рамках соблюдения территориальной целостности гарантируется, что иранская дорога не будет перекрыта.

Отметим, что некоторые иранские СМИ высказываются о Зангезурском коридоре в негативном ключе, утверждая, что его создание наносит ущерб интересам Ирана.