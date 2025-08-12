Президент Ильхам Алиев выделил 1,5 миллиона манатов на строительство дороги в Лянкяране - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Автомобильная дорога Гиркан-Даштатюк-Билесер Лянкяранского района будет отремонтирована.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Trend.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В целях восстановления разрушенного участка и возведения подпорных стен автомобильной дороги Гиркан-Даштатюк-Билесер, соединяющей 3 населенных пункта с населением семь тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 10 января 2025 года номер 445, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 1,5 миллиона (один миллион пятьсот тысяч) манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения ремонта автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в распоряжении.