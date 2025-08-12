Пезешкиан занимает взвешенную позицию в вопросе Зангезурского коридора - мнение

БАКУ /Trend/ - Команда Масуда Пезешкиана относится к вопросу Зангезурского коридора нормально.

Об этом заявил Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Фазиль Мустафа.

По его словам, Масуд Пезешкиан - светский человек и понимает, что эти вопросы должны решаться иначе.

"Команда Пезешкиана понимает, что от этого зависит интеграция страны с Западом, открытие коммуникационных путей. Иначе Иран останется закрытой страной, поэтому они не должны упускать эту возможность. Вопрос должен быть решен таким образом, чтобы иранский народ также смог улучшить свое благосостояние", - отметил депутат.

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов сказал Trend, что позиция Президента Ирана Масуда Пезешкиана взвешенная.

"В последние дни Президент Ирана сделал много важных заявлений. Его слова о том, "как так получается, что Израиль может дружить с Азербайджаном, а Иран - нет?!" относительно ирано-азербайджанских отношений и его заявления относительно Зангезурского коридора логичны и положительно влияют на отношения со странами", - отметил депутат.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!