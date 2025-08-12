Молодежная организация азербайджанцев Норвегии направила обращение правительству страны

БАКУ /Trend/ - Основатель Молодежной организации азербайджанцев Норвегии (NAYO) Рамиль Алиев направил обращение правительству Норвегии в связи с текущей ситуацией на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Trend, данное обращение опубликовано Государственным комитетом по работе с диаспорой.

Сообщается, что он посетил города Шуша, Ханкенди и Лачин и подчеркнул, что стал свидетелем масштабных реставрационных и реконструкционных работ, проводимых на этих территориях.

"Работа, проводимая в этих регионах, разрушенных в результате многолетней армянской оккупации и подвергшихся серьезному экологическому террору, является ярким примером приверженности Азербайджана миру, устойчивому развитию и региональной стабильности.

В заявлении содержится призыв к норвежскому правительству и международному сообществу принять во внимание эти реалии, занять сбалансированную и справедливую позицию в дискуссиях и процессах принятия решений в отношении Азербайджана", - отмечается в сообщении.

