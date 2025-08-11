Вашингтонская договоренность – исторический шаг на пути к долгосрочному миру на Южном Кавказе - Эрдоган

БАКУ/ Trend/ - Договоренность, достигнутая 8 августа на встрече с участием лидеров Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне, стала историческим шагом на пути к долгосрочному миру на Южном Кавказе.

Об этом, как сообщает Trend, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 августа на брифинге по итогам заседания правительства в Анкаре.

Он напомнил, что с освобождением земель Азербайджана от многолетней армянской оккупации открылся новый этап развития региона.

Турецкий лидер приветствовал также снятие ограничений в отношении Азербайджана.

«Удовлетворение турецкой стороны я довел до своего брата – Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Подчеркнул, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном», - сказал глава государства, добавив, что обсудил эту тему и в ходе сегодняшнего разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам политика, с формированием атмосферы мира в регионе будет восстановлено автомобильное и железнодорожное сообщение, откроются пограничные КПП, будут устранены преграды на пути к свободной торговле, что отвечает интересам всех региональных государств.

Президент Эрдоган заверил, что Анкара продолжит борьбу за мир и стабильность в регионе.