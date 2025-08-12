B-Boy Mahmood: В первом Baku Flow примут участие представители более 20 стран (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку пройдёт Международный чемпионат по брейк-дансу Baku Flow, организованный Азербайджанским танцевальным союзом (AzDC), который станет ярким событием молодежного танцевального искусства.

"В этом брейкинг-соревновании примут участие гости из более чем 20 стран. Высокие стандарты судейства и ценные призы. Это ваш шанс принять участие в этом потрясающем культурном ивенте!", - сообщил Trend Life чемпион Европы и призер мировых первенств Махмуд Камоун, известный как B-Boy Mahmood.

Соревнования пройдут в Baku Marriott Hotel Boulevard 6-7 сентября, объединив восточную культуру с современным танцем. Гостям будут представлены зрелищные выступления танцоров в различных дисциплинах и мастер-классы от судей международного уровня и титулованных танцоров. Главная цель Baku Flow - рассказать, что брейк-данс - это не только модно и стильно, но также это профессиональный вид спорта, помогающий развить физическую силу, выносливость, а также креативность, эмоциональную выразительность и уверенность в себе.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

