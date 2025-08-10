Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - В результате землетрясения в Турции обрушилось 10 зданий.

Как передает Trend, об этом заявил глава муниципалитета района Сындыргы провинци Балыкесир Серкан Сак.

Он сообщил, что из-под завалов были спасены три человека.

Он также отметил, что ведутся работы по спасению других жителей.

21:30 (GMT+4) Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в турецкой провинции Балыкесир.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Агентства по чрезвычайным ситуациям Турции.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился на глубине 11 км.

Помимо провинции Балыкесир, землетрясение ощущалось в Измире, Кютахье, Ялове, Стамбуле, Манисе, Ушаке, Айдыне, Эскишехире, Сакарье, Ялове и Текирдаге.

Сообщается, что в результате землетрясения обрушилось здание.