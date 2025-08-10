Сейсмическая ситуация в Турции находится под пристальным наблюдением – Али Ерликая

БАКУ /Trend/ - Министр внутренних дел Али Ерликая выступил с заявлением в связи с землетрясением магнитудой 6,1, произошедшим в турецкой провинции Балыкесир.

Как передает Trend, министр заявил, что Агенствто по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), а также все сотрудники других профильных ведомств страны, немедленно приступили к обследованию местности в связи с землетрясением, которое ощущалось в Стамбуле и соседних провинциях.

Было отмечено, что в настоящее время никаких негативных последствий не наблюдается. Сейсмическая ситуация находится под пристальным вниманием.

Граждан предупредили не заходить в свои дома.